（資料写真）神奈川県は５日、２０２６年度の県内私立高校一般入試の志願状況（３日午後３時現在の中間集計）を発表した。全日制の倍率は４・７９倍（前年度４・７８倍）で、通信制は０・７６倍（同１・０８倍）。県私学振興課によると、全日制で公募するのは５７校。３日までに９４６３人を募集し、４万５３７５人が志願した。通信制の公募校４校は同日までに４８５人を募り、３７０人が志願した。一般入試は１０日以降に