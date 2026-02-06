きょうのポンドは対ドルのみならず、対ユーロ、円でも下落しており、上値の重さが目立っている。ポンド円は一時２１１円台に下落。２つの出来事がポンドを圧迫。１つは本日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）で、予想通りに政策金利は据え置かれたものの、９名の委員のうち４名が利下げを主張し、５対４での僅差での決定となった。声明でも「金利はさらに低下する公算が大きい」と言及。この決定を受けて市場では、次回３