巨人に新加入した北浦竜次投手（２６）＝日本ハム＝が５日、サンマリン宮崎で行われた実戦形式のライブＢＰに初登板し、打者のべ７人を無安打に抑える鮮烈デビューを飾った。１四球を許したが、動く直球を武器にわずか１６球で７人の打者を抑えて開幕１軍入りへ猛アピールした。変幻自在に動くボールに、打者は対応できなかった。最後の打者・リチャードを１４３キロの直球で中飛に打ち取ると、北浦は静かにマウンドを降りた。