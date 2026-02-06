アメリカのトランプ大統領は5日、高市首相と来月19日にホワイトハウスで会談する意向を明らかにしました。トランプ大統領は5日SNSに、高市首相を「来月19日にホワイトハウスに迎えることを楽しみにしている」と投稿し、日米首脳会談を来月19日に行う意向を明らかにしました。また、トランプ氏は日本で8日投開票の衆議院選挙について「この選挙の結果は日本の将来にとって非常に重要だ」と指摘しました。そして、高市首相は「強力な