北海道中央バスは、札幌市内と新千歳空港を結ぶ空港連絡バスなど一部の路線で、４月からの運賃の値上げを決めました。４月から運賃が値上げされるのは、札幌や恵庭などと新千歳空港を結ぶ「空港連絡バス」と、札幌駅と三井アウトレットパーク札幌北広島を結ぶ路線です。各路線で片道１００円から２００円の値上げで、そのほか回数券では最大７００円値上げします。北海道中央バスは、利用客の増加によりＷｉ-Ｆｉの更新など