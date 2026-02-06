中国メディアの界面新聞は4日、カンボジアが首相主導で3カ月以内のオンライン詐欺撲滅を約束したとする記事を掲載した。記事によると、カンボジアのフン・マネット首相は1月、オンライン詐欺は国と社会に深刻な脅威をもたらしていると指摘し、国のイメージと国際的な評判を高めるため団結を呼び掛けた。国際社会の圧力の中、カンボジア当局は2月3日、4月末までにオンライン詐欺を撲滅することを目的とした、首相主導によるトップダ