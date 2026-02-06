ア・リーグで2年連続サイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（29）が5日（日本時間6日）、年俸調停裁判で勝利し、今季の年俸はスクバル側が希望していた3200万ドル（約50億1856万円）となった。タ軍側は1900万ドル（約29億7977万円）を主張していた。その差1300万ドル（約20億円）はMLBの年俸調停史上、最大の隔たりとして注目を集めていた。この決定により、スクバルは2024年にフアン・ソトが記録した3100万