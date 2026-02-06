ＳＮＳ上では、衆院選に関する偽・誤情報の拡散が後を絶たない。生成ＡＩ（人工知能）が進化し、誰もが容易に偽動画を作成できるようになったことが、状況を悪化させたとの見方は多い。有権者は投票にあたって、ネット上の情報を鵜呑（うの）みにせず、信頼できる情報媒体を参考に判断することが求められている。偽・誤情報には、特定の政党や候補の印象を悪化させるのが狙いとみられる投稿が少なくない。例えば先月中旬