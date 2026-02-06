タモリ（80）が司会を務める20日のテレビ朝日特番「タモリステーション」（後8・00）で、映画「国宝」の大ヒットで世界中から注目を浴びる歌舞伎やアニメ、音楽など、日本のエンタメ事情が探求される。歌舞伎では、タモリが東京・歌舞伎座に潜入。花道にある装置「すっぽん」からせり上がりを体験するほか、役者の演技を強調する音の演出「ツケ打ち」に挑戦する。タモリも驚く歌舞伎ならではの仕掛けなど、歌舞伎が世界を魅了