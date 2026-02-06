超人の科学＜５＞カーリングで正確なショットを放つには、ストーン（石）の「癖」を事前に把握しておくことが重要だ。日本代表は試合前日のナイトプラクティス（夜間練習）で速度計測器やＡＩ（人工知能）を使ったアプリで石それぞれの特徴を調べ、試合に臨んでいる。（科学部石川千佳、運動部浜口真実）石の癖を見極めカナダ・ケロウナで五輪最終予選が開催されていた昨年１２月５日午後１０時過ぎ（現地時間）。女子日本