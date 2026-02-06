◇ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのアイスダンスでミラノ・コルティナ五輪代表の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が5日、ミラノの競技会場に隣接するリンクで調整した。本番用の衣装に身を包み、2人で連係を確認。曲かけではフリーを調整した。6日から始まる団体はアイスダンスのリズムダンス（RD）が最初となる中、吉田は「上にいけば上にいけるほど、いいと思っているので。5番、6番を目指して頑張り