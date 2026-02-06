全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は５日、長野県でアルペン男子大回転、北海道でノルディック複合男女（女子は公開競技）が行われた。秋田県勢は、ノルディック複合男子で鹿角の遠田広斗選手（３年）が５位、工藤和選手（１年）が１０位だった。複合女子は鹿角の海沼優月選手（３年）が優勝、沢田珠慧莉選手（１年）が６位だった。アルペン男子大回転は、いず