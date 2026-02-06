昨年12月23日に78歳で死去した男子プロゴルファーの尾崎将司さんの四十九日法要と納骨式が5日、徳島・海陽町で行われた。尾崎家代々の墓の隣に尾崎さんが「誰が行ってもジャンボ尾崎だと分かる墓を作りたい」という思いを込め、「ジャンボ尾崎之墓」と刻まれたゴルフボール形の墓を生前に建立。この日は約100人が参列し、墓前で手を合わせた。長男の智春氏は「ハワイのワイキキビーチよりきれいだって言う自慢の海がすぐ前に