全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は５日、長野県でアルペン男子大回転、北海道でノルディック複合男女（女子は公開競技）が行われた。県勢は、アルペン男子大回転で、長野日大の渡辺悠翔選手（３年）が優勝を果たした。松商学園の川口祐太朗選手（３年）が１０位、中野立志館の徳竹希星選手（２年）が２９位だった。ノルディック複合男子は、いずれも飯山の糸