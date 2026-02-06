新潟アルビレックスBBは5日、新潟県長岡市内で練習を行った。右足負傷で前節の東京U戦を欠場したPG樋口蒼生（24）が練習に復帰。「今のところ痛みもない」と語った。前節はベンチで戦況を見て分析。「（80―72で勝利した）2戦目の守備の強度がスタンダードにならないと。残り18試合で連勝をしていく必要がある」と強調する。現在チームは20勝14敗で6位。8位までが出場できるプレーオフ出場のため白星を積み重ねたいところだ。