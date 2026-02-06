日本ハムの新人７選手がキャンプ最初の休日となった５日、沖縄県今帰仁村のテーマパーク「ジャングリア沖縄」を訪問し、ドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（２２）＝大阪学院大＝が思わぬハプニングに見舞われた。巨大ブランコのアトラクション「タイタンズスウィング」の体験で、１００キロの体重制限を超える１０４キロだったため、１人だけ乗れず。「筋トレを頑張ってきたのが、あだとなってしまった。１人は嫌や〜」と