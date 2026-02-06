将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第3局を制した永瀬拓矢九段（33）が勝利から一夜明けた5日、会場となった東京都立川市「オーベルジュときと」でウナギのかば焼きを体験した。4連覇中の藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝に完勝した前夜は「普通に眠れました」と、さっぱりした表情で厨房（ちゅうぼう）に登場。食欲をそそる香りが漂うウナギをうちわであおぐなど、料理人気分を満喫した