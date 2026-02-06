◇ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日午前4時）に開会式が行われ、冬の祭典が開幕する。フィギュアスケートの団体も6日から始まる。7日の男子SPを任されることが濃厚な北京五輪銀メンバーの鍵山が、早くも臨戦態勢に入った。5日に本番リンクで初練習を行い、曲を流してノーミス調整。「五輪効果なのか、音楽が乗り移るみたいな感覚だった。憑依（ひょうい）できる感覚。一種のゾーンに入ってい