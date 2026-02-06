世界で最も権威ある文学賞の一つ「全米批評家協会賞」の各部門の最終候補に、日本人作家３人の作品が選ばれた。近年は日本の女性作家が海外の文学賞の候補になることが続くなど欧米中心に日本文学が注目されており、傾向を後押ししそうだ。結果は３月２６日（現地時間）に発表される。最終候補には作家の多和田葉子さん（６５）のエッセー集「エクソフォニー」が、批評部門と優れた翻訳作品に与えられる「グレッグ・バリオス翻