ケンコーマヨネーズの「サラダのプロがつくったお酒によく合うポテトサラダ」「店で食べるポテサラを自宅で楽しんでほしい」。ケンコーマヨネーズが2013年に発売した「サラダのプロがつくったお酒によく合うポテトサラダ」が好調だ。ガーリックとブラックペッパーを利かせた大人の味わいが特徴。販売価格は100グラム入り208円。開発した西尾由香（にしお・ゆか）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）