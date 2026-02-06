「オリックス春季キャンプ」（５日、宮崎）オリックスの主砲・杉本裕太郎外野手（３４）が５日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本代表にラスト選出された元同僚の吉田（レッドソックス）の活躍に太鼓判を押した。吉田の２大会連続選出に「当たり前だと思うし、楽しみが一つ増えた。ＷＢＣでも普通にガンガン打つと思う」。母校・青学大の後輩でもある吉田とは選出前に「いつ選ばれるの？みたいなやりとり