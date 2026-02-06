巨人は５日から宮崎春季キャンプの第２クールに入り、阿部慎之助監督（４６）が鋭い視線を向ける中、新戦力たちが躍動した。新助っ人のウィットリーとハワードは来日後初めてブルペン入りし、それぞれ約３０球。「満足いくブルペンでした」（ウィットリー）、「投げていて気持ち良かった」（ハワード）と充実のお披露目となり、昨季まで日本ハムに所属した北浦と松浦はライブＢＰに登板し、北浦は打者７人からゴロを量産して無