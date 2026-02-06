ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）が転向を視野に入れるフェザー級に、新たな難敵が出現した。ＷＢＣ世界フェザー級暫定王者ブルース?シュシュ?キャリントン（米国）が１日に米ニューヨークで行われた同級２位カルロス・カストロ（米国）との正規王座決定戦で９ラウンド（Ｒ）ＫＯ勝ちを収めた。かねてキャリントンは井上との対戦を熱望。モンスターとの試合が実現すれば「俺が倒す」