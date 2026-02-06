一寸先は闇…。?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が、自身初めての自主興行「エイオキクラッチ０１」（４月２０日、東京・新宿フェイス）開催について語った。今大会は、青木が代表取締役社長を務める「青木ファミリー」主催のプロレスイベントの第１弾となる。現時点で発表済みの対戦カードは、メインの青木ｖｓ?悪魔仮面?ケンドー・カシンのシングル戦のみだ。そもそも、なぜこのタイミングで自主興行の開催に至ったの