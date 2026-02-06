ドラゴンゲートの望月ジュニア（２３）が、自らの?お手柄?について改めて振り返った。ジュニアは昨年１１月８日の神戸大会後、姫路城の城門付近で掲示物が燃やされた事件に遭遇。通報と消火活動を行い、今月３日に姫路市の清元秀泰市長から感謝状を贈られた。５日の後楽園大会前に取材に応じたジュニアは「最初は灯籠かなって思って近づいたら、火をつけている人がいて慌てて逃げて行った。なんだと思って（火を）見に行った