冬も深まり、寒さが増すころ。「暖かくしたいけど、コートは重い……」と思う人も多いのではないでしょうか。そんな悩みに応えてくれそうなアイテムをリサーチしていたところ、【ワークマン】の「機能性アウター」を発見。今回は、今からでも手に取りやすいプチプライスに加え、幅広いシーンで重宝しそうな魅力的なアイテムをピックアップ。毎日のお出かけに活躍しそうなアウターを紹介します