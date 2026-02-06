◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節千葉―浦和（７日・フクアリ）いよいよＪ１での戦いが始まる。小林慶行監督は５日の試合前会見で「自分たちの持ってる力をを１００パーセントぶつけられるように共に戦いましょう」とサポーターに共闘を呼びかけた。降格のない半年間の特別大会。昇格を果たしたばかりのチームにとって有意義なシーズンに思えるが、指揮官は「勝って成長」を信条に勝利第一主義を誓う。先月３１日に行わ