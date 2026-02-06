取材の合間に、イタリア留学時代のホストファミリーを訪ねた。五輪が始まるとは思えないほど静かな住宅街に迎えられ、テーブルにはラザニアに自家製ティラミス。食卓を囲むと自然と五輪の話題になった。「近所のバールは朝からボランティアでいっぱい」「交通規制が多いけれど、街が明るくなった気がするわ」。競技場では拾えない“生活者の五輪”が、家庭の何げない雑談から次々とこぼれ落ちてくる。市民の多くは大会による混