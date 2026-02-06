オリックス・紅林弘太郎内野手（２３）が５日、恩師からの「ナンバーワン指令」に発奮した。駿河総合（静岡）時代の望月俊治監督（６０）が、７年目で初めて宮崎キャンプを訪問。「年を取るにつれていろいろ大変だと思うんですけど…（笑）。その中でも来ていただき、本当に感謝しています」と再会を喜び、指揮官の言葉を受け止めた。「まだまだ足りないものがある。誰が見ても、日本のショートといえば紅林だなって言われる選