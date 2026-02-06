今季限りでの引退を表明した西武・栗山巧外野手（４２）が５日、集大成の１年にも変わらぬ思いを明かした。西武一筋２５年のベテランは、今春は高知・春野の２軍キャンプスタート。この日の高知市は風もなく、太陽の柔らかい日差しが降り注ぎ、昼の気温は１５度。同期の中村剛とペアを組んだキャッチボールでは、「暖かいから。天候というか、気温に左右されちゃう部分はある」と例年より距離を伸ばして行うなど、精力的に練習