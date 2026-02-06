藤川監督が佐藤輝、森下、坂本のＷＢＣ組を８日の練習試合・日本ハム戦（名護）で起用する方針を明かした。「ＷＢＣに出るメンバーの出場を明日（６日）のコンディションを確認したところから逆算していく」。６日の動き、７日のシート打撃などが問題なければゴーサイン。また、石井は１１日の紅白戦に登板する見込みだ。本職ではない中堅で期待される森下をはじめ、ＷＢＣ仕様もアシストして万全の形で送り出す。