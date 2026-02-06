東京六大学野球リーグ・慶大の投手コーチに、四国アイランドリーグの香川オリーブガイナーズの前社長・上田誠氏（６８）が就任することが５日、スポーツ報知の取材で分かった。上田氏は神奈川・茅ケ崎市の出身。湘南、慶大では投手、外野手で、桐蔭学園副部長、厚木東監督、慶応中等部野球部副部長を経て、１９９０年秋に慶応の監督に就任。恩師の前田祐吉元監督から授かった「エンジョイ・ベースボール」を旗印にチーム強化に