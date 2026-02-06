阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が沖縄キャンプ休日の５日、宜野座組の谷端を除く具志川組の新人６人で沖縄の伝統芸能「エイサー」を体験した。小学校の運動会で「割り箸とカップラーメンの器を持ってやった」と経験済みの立石は大太鼓を担当し、青年会の指導を受けて練習。音楽に合わせて踊り「沖縄の伝統文化に触れることができて良かった」と笑顔で振り返った。２５年秋のドラフト会議で３球団が１位