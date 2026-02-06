２１日、２８日に放送されるＢＳ日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」に、吉本興業元会長の大崎洋氏（７２）が出演する。大崎氏は現在、一般社団法人「Ｍｏｔｈｅｒｈａ・Ｈａ」の代表理事を務めている。元千葉県知事で俳優の森田健作（７６）とは初対面で、大崎氏は「サラリーマン人生４６年で（写真週刊誌）フライデーに１６回も載ったのが自慢」と語るなど、ユーモアを交えて場を盛り上げた。番組では、１９５３年