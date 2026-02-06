２年連続でサイ・ヤング賞に輝いているタイガースのタリク・スクバル投手（２９）が、年俸調停で年俸３２００万ドル（約５０億円）を勝ち取ったと５日（日本時間６日）、複数の現地メディアが報じた。２０２６年オフにＦＡ権を持つスクバルとタイガースは今季契約の合意に至らず、年俸調停に持ち込まれた。米メディアによると、スクバルは今季年俸３２００万ドル（約５０億円）を希望。球団の提示額１９００万ドル（約３０億円