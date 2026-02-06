◇ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプ競技のノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）公式練習が5日、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。自身初の五輪となる丸山希（27＝北野建設）は95・5メートル、96・0メートル、96・5メートルで会場での初の飛躍を終えた。「（前戦の）ビリンゲンが良かっただけに、ちょっと飛び込むジャンプが3本とも続いてしまって。しっくりこ