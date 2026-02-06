俳優森田健作（76）がホストを務める2月21、28日放送のBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜午前9時）に、吉本興業ホールディングス元会長で一般社団法人mother ha. Ha（マザー・ハハ）代表理事の大崎洋氏（72）が出演する。森田と大崎氏は初顔合わせ。大崎氏は「サラリーマン人生46年の中で、フライデーに16回も載りました。今やそれが自慢です」とアピールするなど、ユーモア全開のトークを繰り広げた。大崎氏は195