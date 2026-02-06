お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。トイレが近くなる同世代に向け、番組収録の際にお勧めのグッズを明かした。本番中にいきなりトイレに行った博多大吉の姿を見た華丸は、レギュラー出演しているNHKの「あさイチ」でも「そんなんできるのか？」と疑問を呈し、「家呑み華大をなめてる。いつでもおしっこ行けるって。そういう気のゆるみ、下のゆるみが老化