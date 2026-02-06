歌手酒井法子（54）が5日、都内で「ふぁんみダョん全員集合〜39アニバありがとうの宴〜」を開いた。87年2月5日に「男のコになりたい」でデビューして、ちょうど39年目のこの日、「のりピー音頭」「Here I am〜泣きたい時は泣けばいい〜」「鏡のドレス」「碧いうさぎ」など8曲を熱唱。ゲストの西村知美（55）岡田奈々（28）、ダイノジと、ドリフターズの合唱団の早口言葉、ヒゲダンスを披露。酒井は「39年目の日を、このように