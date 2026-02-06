歌手酒井法子（54）が5日、東京・渋谷プレジャープレジャーで「ふぁんみダョん全員集合〜39アニバありがとうの宴〜」を600人を集めて開いた。「のりピー音頭」「碧いうさぎ」など8曲を披露した。1987年（昭62）2月5日に「男のコになりたい」でデビューして、ちょうど39年目。オレンジの法被姿で「のりピー音頭」を歌いながら観客席の後ろから登場すると歓声が上がった。ゲストに西村知美（55）、岡田奈々（28）を迎え、MCはお