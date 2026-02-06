5日に第1子妊娠を発表したモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が同日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、祝福の言葉に感謝した。みちょぱは「たっくさんのコメントありがとうございます」とつづり「お堅めな文章だと私たちらしさがなかったので安産祈願に行った時の写真と共にの報告でした」とつづった。また「どこまで話すか話せるかわからないけど、多分（妊婦の絵文字）関係の投稿も自然と増