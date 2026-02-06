お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）博多大吉（54）が5日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演し、俳優の木村拓哉（53）を絶賛した。大吉は「いや年取ったねえ。最近のテレビとか、平成の歌謡曲とかようやるやん。俺たちは“えっ？もうそんなにたったの”とか言って見よるけど、若いやつに言わせたら、生まれる前のやつやん。俺たちがずっと（石原）裕次郎聴かされているような大いや年取ったねえ