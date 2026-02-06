明治安田百年構想リーグは6日にJ1、7日にJ2・J3が開幕する。26〜27年からの秋春制へのシーズン移行に伴う約4カ月の特別大会。昇降格はなく、地域リーグラウンドや、PK戦決着を導入するなど通常のリーグ戦とは大きく異なる。Jリーグフットボール本部の足立修フットボールダイレクター（53）が見どころを語った。明治安田百年構想リーグは降格がないため、クラブは大胆な挑戦ができる。昨季は降格したら、特別大会と26〜27年シー