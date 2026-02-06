ウクライナの和平計画をめぐるアメリカとロシア、ウクライナによる三者協議が2日目を終え、新たな捕虜交換を行うことで合意しました。アメリカとロシア、ウクライナの代表団による三者協議は、UAE＝アラブ首長国連邦で5日までの2日間にわたって行われました。出席したウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記は終了後、SNSで、ロシアとウクライナがそれぞれ157人の捕虜交換をすることで合意したこと明らかにしました。また