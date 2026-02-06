◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（５日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）５日＝宮下京香】６日（日本時間７日未明）の開会式に先立ち、スノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）の予選が行われ、初出場の「スピンマスター」荻原大翔（ひろと、２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１回目、９０・５０点。２回目は８８・００点と高得点をそろえた。６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最低を除いた