【バルディフィエメ（イタリア）５日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子の公式練習が行われ、今季Ｗ杯で６勝を挙げる丸山希（クラレ）が、本番会場のプレダッツォ・ジャンプ競技場（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で初飛びを行った。五輪仕様のゴールドのヘルメットをかぶり臨み、３本のジャンプを飛び、１回目は９５・５メートル、２回目は９６メートル、３回目は９６・５メートルと思うように飛距離を伸ばせなか