イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議がきょう、行われます。ただ、双方の主張には隔たりがあり、協議が進展するかは不透明な情勢です。中東オマーンではきょう、アメリカのウィットコフ中東担当特使とイランのアラグチ外相が出席し、イランの核開発をめぐる問題について協議します。こうしたなか、中東の衛星テレビ局アルジャジーラは5日、協議を仲介するカタールやトルコなどがアメリカとイランに対し、合意案を提