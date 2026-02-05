ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」が2日目を迎える。注目は12R「2ndドリーム」だ。動きに不満が残る磯部だが、地元1号艇をうまく生かしたいところだ。しっかりとスタートを決めて先マイ敢行へ。カド戦が見込まれる菊地が底力を見せるか。パワー面では吉田。大外から食い込む可能性も。赤岩は1番差しに徹する。＜1＞磯部誠全然ダメですね。伸びを求めても下がるし全体に良くない。整備をします。＜2