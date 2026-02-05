J2新潟OBで本紙評論家の成岡翔氏（41）による「翔，seye」。今回はいよいよあす7日に開幕する「明治安田J2・J3百年構想リーグ」で、8日に敵地で愛媛との初戦に臨むチームについて語った。J2からの再出発でチーム再建を目指す船越優蔵新監督（48）や注目選手についても言及。再びチームが輝きを取り戻すには、何が必要なのか。――いよいよ船越アルビが特別大会に臨む。「新しい試みなので、どういう大会になるかは分かりま