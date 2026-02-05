歌舞伎俳優の中村芝翫が演出家の井上尊晶氏とタッグを組んできたシェイクスピア劇シリーズの第３弾「リア王」が９月６〜２２日に東京・新橋演舞場で上演されることが５日、分かった。第１弾「オセロー」は２０１８年に新橋演舞場、第２弾「夏の夜の夢」は２０２２年に日生劇場で上演された。今回は「リア王」で、老いた王が娘たちの愛を言葉で量ろうとしたことから始まる、シェイクスピア四大悲劇の一作（他は「オセロー」「ハ